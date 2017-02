Oláh Noémi lett Florida szépe

Tizenkét éve Magyarország legszebbje lett, fitneszmodellként is a világ csúcsára ért, most pedig újabb korona került Oláh Noémi fejére.

Tizenkét éve Magyarország legszebbje lett, fitneszmodellként is a világ csúcsára ért, most pedig újabb korona került Oláh Noémi fejére.

Harmincévesen Florida csúcsára ért Oláh Noémi. A gyönyörű magyar fitneszmodell karrierje során számos sikert ért el, ezek közé került most be a Miss Bikini Florida cím. Noémi ezt a közösségi oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben.







A tengerentúlon már nagyon ismert a neve, gyakran sztárvendégnek hívják a versenyekre

„Ó, ez már a hivatalos! Izgatottan jelentem be, megnyertem a Miss Bikini Florida 2017 címet!” – közölte a fővárosból származó lány, egy olyan fényképet is mellékelve, amelyen már a verseny győztesének járó szalaggal és a tengeri kagylókból ké­szült koronájával látható.

Természetesen mi is megpróbáltuk elérni a tengerentúlon élő modellt, de eddig nem jártunk sikerrel. Így be kellett érnünk annyival, hogy visszatekintünk a karrierjére, és annak legjelentősebb állomásaira. Noémi 2015-ben, mindössze 19 évesen megnyerte a Miss Hungary versenyt, a kínai világversenyen pedig hatodik lett. Ezt követően eltűnt a nyilvánosság elől egy időre.









Utólag kiderült, már ekkor elkezdte építeni a karrierjét és a testét, fitneszversenyző lett. Alig négy évvel később már vadonatúj mellel, formás, nőies izomzattal pózolt meztelenül a CKM magazinnak. Az erről készült fotósorozat azóta is megtalálható az interneten.

A következő évek a szakmai sikerektől voltak hangosak: 2010 márciusában első magyarként lehetett ott a Schwarzenegger nevével fémjelzett Arnold Classicon, ahol a kategóriájában nyert is. Azóta négyszer szerzett indulási jogot az IFBB Bikini Olympiára, ami állítólag behozhatatlan rekord. A tengerentúlon azonban olyannyira elismert már a szakmájában, hogy gyakran sztárvendégnek hívják meg a különbözô versenyekre.







Tizenkét évvel ezelőtt, Miss Hungaryként. Utána a kínai világversenyen hatodik lett

A CKM-nek 2009-ben adott interjújából kiderül, Noémi sosem szerette a bulikat, a csavargást, és nagyon konzervatív, ami a magánéletét illeti. Vágya akkor a saját család volt, ami a közösségi oldalon vezetett lapja alapján már meg is valósult, ott ugyanis házasként aposztrofálja ma­gát.