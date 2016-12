Ők öröklik George Michael hatalmas vagyonát

Elképesztő összeget hagyott maga után a sztár, aki szívesen lépett fel privát partikon is - persze súlyos milliókért.

Összesen 105 millió fontot (több mint 38 milliárd forintot) érhet az örökség, amit a karácsonykor elhunyt George Michael maga után hagyott. Az énekes műtárgyakba és ingatlanokba is fektetett - Oxfordshire-ben található otthona 5 millió fontot ér, de volt bitroka Észak-Londonban, 2,5 milliós háza Los Angelesben, valamint 3,5 milliót érő Sydney-ben - emellett a lemezeladások és a koncertturnék is szépen hoztak a konyhára.

Ha mindez nem lenne elég, a sztár privát partikon is fellépett - persze nem aprópénzért: 2006-ben 1,78 millió fontot zsebelt be egy orosz üzletembertől, amiért fellépett nála az újévi partin, 2007-ben pedig egy brit milliárdos 55. születésnapján énekelt - potom 1,5 millió fontért (azaz több, mint félmilliárd forintért).







George Michael 53 éves volt

Vagyonát a Mirror szerint minden bizonnyal többfeléosztják. Úgy sejtik, párja, Fadi Fawaz mellett testvérei, Melanie és Yioda is részesülnek az örökségből, valamint keresztgyermekei is. George Michael volt ugyanis a keresztapja a brit zenész-színész Martin Kemp két gyermekének, Romannek és Harley-nek. Emellett valószínű, hogy a Spice Girls egykori énekesének, Geri Halliwellnek a lánya, Bluebell is örököl - Gerivel ugyanis közeli barátságban voltak, bár a kislány keresztapja végül nem az énekes, hanem akkori párja, Kenny Goss lett.