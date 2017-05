Öccsével együtt érettségizik Radics Gigi

Nagy kihívás előtt áll Radics Gigi, ám nem egyedül: az énekesnő néhány évvel fiatalabb öccsével vágott neki az érettséginek. A magyarvizsgán hétfőn már át is esett.

Gigi a Borsnak elárulta: jobban izgul az érettségi miatt, mint színpadra lépés előtt, hiszen míg a koncerteken ő irányít, a ta­nulmányi vizsgákon egészen másként kell megfelelnie. Leginkább a magyar írásbelitől tartott, amely hétfőn zajlott. Gigi természetesen még nem tudhatta lapzártánk idején, milyen eredménnyel vette az akadályt. Annak azonban örül, hogy a közös felkészülés alatt még szorosabb lett a testvéréhez fűződő kapcsolata.







© Vadnai Szabolcs

– Érdekes, hogy most olyanok vagyunk, mint az ikrek, akik együtt tanulnak – árulta el lapunknak Gigi, akitől azt is megtudhattuk: Tamással nem csak együtt tanul, de közös tablón is szerepel. – Mivel én anno a Megasztár miatt halasztottam egy évet és utána még nulladik évfolyamos is voltam, ezért Tomi a végére beért engem. Olyan szempontból így könnyebb, hogy együtt tudunk dolgozni a beadandó dolgozatokon, vagy segítünk egymásnak a tételek kidolgozásában. Mikor sikerül leülnöm tanulni, mindig megkérdezem Tomitól, hol tart, megtanult-e valamit ebből vagy abból a tárgyból, és ha igen, akkor mindig odaadja és én is megtanulom. A töriben én jobb vagyok, neki meg a magyar megy jobban, és így segítjük egymást a készülésben.







Gigi és öccse tablóképe. A testvéreket még jobban összehozta a közös tanulás

Gigi elmondása szerint alapvetően szereti a kihívásokat és a feladatokat, de bevallja: megterhelő a munka mellett a tanulásban is teljesítenie. Mikor más dolgozik, ő tanul és mikor más pihen, akkor ő dolgozik. Persze nem panaszkodik, hiszen úgy érzi, fontos, hogy az ember képezze magát ahhoz, hogy elismerjék. Ma a matekvizsgával folytatják az érettségit.