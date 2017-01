Ő az első férfi, aki egy kozmetikai cég arca lett

🍑 PRINCESS PEACH 🍑 Eyes - The new @kyliecosmetics Royal Peach Palette Brows - @anastasiabeverlyhills dark brown brow wiz and clear brow gel Lips - @jeffreestarcosmetics mannequin liquid lipstick Face - @toofaced sweet peach glow palette and @tartecosmetics shape tape concealer Lashes - @nubounsom Bella (code MANNYMUA to save 20% off) Brushes - @morphebrushes as always!!!! Use code MANNYMUA to save some cash my loves 😍

