Nyugtatózta magát a TV2-nél Tatár Csilla

A tévés és kollégái nyugtatót szedtek be, de még ez is kevés volt ahhoz, hogy zokogás nélkül kibírják az egykori TV2-es főnökük vezetői stílusát. Annyira féltek tőle, hogy a vécébe bújtak sírni.

Eddig sosem hallott részleteket árult el pályája indulásáról az MTVA műsorvezetőnője, aki annak idején a TV2-nél kezdte a szakmát. Csilla a kétezres évek elején, 18 évesen került a Róna utcába, ahol az Aktív című műsor szerkesztői, igen kiváló kollégák vették a szárnyaik alá. Többek között Azurák Csabától, Bárdos Andrástól, Sváby Andrástól, Vujity Tvrtkótól és például Hadas Krisztától leshette el a riporteri munka alapjait, ez utóbbi hölgy a közvetlen főnöke is volt. Csilla a közös élményeiket a jelek szerint azóta sem tudta feldolgozni, hiszen komoly sebeket égetett a lelkébe az a stílus, amivel a profi tévés irányított.







Tatár Csilla többek között Hadas Krisztától tanulta a szakmáját © Végh István

– Pont mellettem ül egy egykori főnököm – mutatott kolléganőjére hétfő este a MOM Kultban megrendezett NőComment című, rendhagyó talkshow-ban Tatár Csilla, amikor épp arról volt szó, hogy melyik a jobb, a női vagy a férfi vezető?







A szigorú főnök – Hadas – a színpadon szembesült azzal, hogy beosztottja – Tatár – rettegett tőle

– Egy nagyon kedves asszony – folytatja. – Most az adás előtt az öltözőben megittunk egy pohár pezsgőt, és azt mondtam neki: Hadas! Te tudod, hogy nem egyszer előfordult, hogy én benyugtatózva bőgtem a vécében egy másik kollégával együtt? Úgy neveztük, hogy vállalati nyugtató, ezeket azután kaptuk be, miután Hadas vagy a másik főnökünk összetépte a megírt szövegeinket és megtaposta azokat. A Hadas az a fajta főnök volt, aki üvöltött, aki ezerszer visszaküldött forgatni, és nem nagyon fogadott el minket. Gyűlöltem, hogy kiabált, de hozzáteszem, azóta nagyon jó a kapcsolatunk, és általánosságban is elmondhatom, hogy azokkal a vezetőimmel kerültünk közel egymáshoz, akikkel legalább egyszer komoly konfliktusom volt. Egyébként a mai napig érződik a munkánkon, hogy megtanultuk tőle a szakmát – mondta befejezésül Csilla, Hadas pedig gyorsan válaszolt:

– De a munkanap végén mindig odamentem hozzátok, és a legőszintébben a kezeteket szorongatva elnézést kértem tőletek!

– Ez igaz – válaszolta Tatár Csilla – addigra, benyugtatózva senki sem haragudott már.