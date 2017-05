Nyolcéves kora óta sztárnak készül Ariana Grande

Huszonhárom évesen már komoly rajongótábora van, de a hétfői manchesteri robbantás óta a fél világ megismerte Ariana Grande nevét.

A világsajtó napok óta hangos a hétfő este Manchesterben történt tragédiától. Gyászoló szülők, megölt tinik, egy elvetemült merénylő és egy fiatal énekesnő, ők a szereplői a rémálomnak. A gyilkos bomba Ariana Grande koncertje után robbant, szétzúzva annyi család életét, nem kímélve a szintén ártatlan előadó lelkét sem. Az olasz származású, amerikai színész-énekesnő még csak 23 éves – éppen annyi, mint az elkövető, Salman Abedi volt.









– Összetörtem. Szívem mélyéből sajnálom, nem találok szavakat – írta az eset után Twitter-oldalára Ariana. A fiatal előadónőt a magyar közönség először a V, mint Viktória és a Sam & Cat Nickelodeon-sorozatokban láthatta a 2010-es évek elejétől. Ariana műsorainak célközönségét főként tinilányok teszik ki, későbbi zenei pályafutását is ők követték leginkább – ez magyarázza, miért vesztette annyi fiatal lány az életét hétfői koncertje végén.







Ariana családja is támogatja a karrierjét, már most ezrek csápolnak a koncertjein © AFP

Ariana korán kezdte, nyolcévesen egy rangos hokimeccsen hatalmas tö­meg előtt elénekelte a nemzeti himnuszukat, 13 évesen már fellépett egy Broadway-darabban, de az első zenei albuma, a Yours Truly csak 2013-ban jelent meg, ezt követte a My Everything, majd 2016. tavaszán érkezett harmadik albuma, a Dangerous Woman. A lemez címadó dala tavaly 10. lett a rangos Billboard Hot 100-as listáján, és most derékba tört turnéja is erről kapta a nevét. Az OK! magazin információi szerint Ariana családja is ott volt a hétfői koncerten, édesanyja egyike volt azoknak, akik azonnal megkezdték az elsősegélynyújtást a sebesülteknek. Családja a kezdetektől aktívan támogatta karrierjét, bátyja, Frankie az első turnéján háttértáncosként kísérte végig a lányt. Szerelmi támaszra azonban most nem számíthat, nincs komoly barátja. Kiscicához sem bújhat: ugyanis allergiás rájuk – pótolja ezt hét kiskutyája, amiket mind menhelyről fogadott örökbe. Az eset óta az énekesnőt hazavitték Floridába, de szíve egy darabja örökre ottmarad Manchesterben.

Pénzt adna az áldozatok temetésére

Ariana érthető módon teljesen maga alatt van, és bár ő nem tehet semmiről, felajánlotta az áldozatok családjának, hogy állja a temetés költségét, írta meg számos külföldi lap. Ezenkívül Ariana felfüggesztette Dangerous Woman-turnéját, jelentette be a koncertkörutat szervező Live Nation szerdán. Június 5-ig Londonba, Belgiumba, Lengyelországba, Németországba és Svájcba látogatott volna még el – és megígérte, hogy el is fog, ha lelkileg készen áll rá.