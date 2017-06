Nyertes Zsuzsa: 43 éve nem csaltak meg

Múlt pénteken ünnepelte első szerelmével való megismerkedésének negyvenharmadik évfordulóját Nyertes Zsuzsa. Az úr nem más, mint gyermeke édesapja, legjobb barátja, szerelme, társa jóban-rosszban, vagyis a nagybetűs Ő. A civil szakmát űzők kö­zött is ritka, hogy a tiniszerelem egy életen át kitart, a művészvilágban pedig egészen egyszerűen csoda.

– Mondhatnám, hogy az óvo­dában és az iskolában ne­kem is voltak Lacijaim, Józsijaim, Pistikéim, és nyilván volt is, aki tetszett, de az én el­ső szerelmem Attila volt. Mindig lemaradásban voltam a korosztályomtól, lelkileg sokkal fiatalabb voltam a velem egy­idôs lányoknál, és a szüleim is na­gyon óvtak – mesélte a Borsnak a színésznő. – Megláttam és azonnal megtetszett. Rá gondoltam lefekvéskor, álmodoztam róla, gyorsabban vert a szívem, vártam a találkozásokat. Tizenhat éves korom óta ő a szerelmem.







Zsuzsa a strandon ismerte meg első és egyetlen szerelmét

Zsuzsa épp a csepeli strandon játszott az egyik húgával és az édesapjával, mikor Attila elkérte a labdáját. A tinilány pedig azonnal a két évvel idősebb srác rabja lett. Működött a kémia.

– Szerencsére édes­apám pont el­ment valahova, amikor ez történt, különben biztos kiszúrja, hogy vonzódunk egymáshoz, és semmi nem lett volna a dologból. Attila randevúra hívott, kerékpárral érkezett, elmentünk együtt a könyvtárba. Este hétre kellett volna hazaérnem, de lecsapott ránk a vihar. Fél órát késtem, egy nagy pofont és egy hónap szobafogságot kaptam, s mivel akkoriban még nem volt mobiltelefon és internet, nem tudtam Attilát értesíteni a dologról, így azt hitte, link csaj vagyok.







A színésznő most ünnepelte évfordulóját

A szobafogságot családi utazás követte, majd két hónappal a történtek után a fiatalok vé­letlenül újra egymásba botlottak. Tisztázták a történteket és azóta elválaszthatatlanok, bár házasságot azóta sem kötöttek, de mindig tervezik.

– Mindennek már negyvenhárom éve. Vacsorával, pezsgővel és tortával vártam haza a megismerkedésünk évfordulóján. Nekem soha egyetlen könnycseppet sem kellett ejtenem a párom miatt, mert megcsalt. Boldog vagyok, hogy a sors az utamba sodorta és megkaptam tőle az életem másik nagy ajándékát, a lányunkat is.