Nyers húst evett várandósan Szabó Zsófi

Mindenki ismer olyan várandós hölgyet, aki terhessége alatt a legbizarabb dolgokat volt képes megkívánni és magába tömni. Nutellás kenyeret kovászos uborkával hajnali kettőkor, vagy például rizses húst mézzel közvetlenül ébredés után. Alapjáraton ezektől a kombinációktól a normális embereket kiveri a víz, egy várandós asszony számára ezek azonban mennyei mannák lehetnek.

Szabó Zsófinak is alaposan megváltozott az ízlése, mióta várandós: a műsorvezető éppen a nyers húsra van rákattanva. A hamarosan a Konyhafőnök VIP-ben is fakanalat ragadó Zsófit Wossala Rozina buktatta le, aki elmondta, az egyik feladatnál a műsorvezetőnek és versenytársainak nyers hússal kellett dolgoznia, és a kismama nem, hogy megijedt a feladattól, de még jóízűen falatozott is belőle.

A Reggeliben a Konyhafőnök VIP többi játékosának kilétére is sor került, ők lesznek azok: Anger Zsolt, Bálint Ádám, Bundy Gergő (Survivor), Csordás Ákos (akinek a nevét elrontották a műsorban és Ádám lett belőle), Dobó Ágnes, Dombi Rudolf, Erdélyi Timi, Haumann Máté, Iszak Eszter, Jakupcsek Gabriella, Kálmán Olga, Király Peti, Kováts Vera, Kökény Attila, Lola, Lotfi Begi, Mérai Kata, Nébald Olivér (Éjjel-Nappal Budapest), Nyári Alíz, Polgár Kriszta, Szabados Ági, Szabó Simon, Szabó Sipos Barnabás, Szunai Linda, Ungár Anikó, Vágó Piros, Valkó Eszter, Varga Viktor, Verrasztó Dávid és Walkó Csaba.

A tűzhely mögött remekel majd Jakupcsek Gabi és Kálmán Olga is, akikről Wossala Rozina azt mondta, igazi amazonok, élvezet lesz nézni a pérharcukat. Lakatos Márk is beszáll a versenybe, aki minden nap korábban érkezett a forgatásra, hogy be tudja pödöríteni a bajuszát.