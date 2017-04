Nóra halála sokkolta a magyar divatvilágot

Egy fiatal, gyönyörű lány halála döbbentette le a magyar divat­világot. Romsics Nóra sikeres modell volt, mindenki szerette.

Egy fiatal, gyönyörű lány halála döbbentette le a magyar divat­világot. Romsics Nóra sikeres modell volt, mindenki szerette.

Elment egy fiatal salgótarjáni lány: Romsics Nóra halála sokakat megdöbbentett, a nógrádi születésű modell ugyanis több mint másfél évtizede építette sikeresen karrierjét, szakmájában mindenki ismerte.

A harmincas éveinek elején járó Nóra már 2002-ben megmutatta, a kifutón a helye: Isztambulban egy nemzetközi versenyen ötvenezer dolláros modellszerződést írattak vele alá. Ma­gyarországon televízióműsorok, divatbemutatók keresett modellje lett, és a világhírű Dior cég kampányának az arca.









– Kilenc éven át csináltam itthon a Look of the Year versenyt, Nóra is ott tűnt fel. Végtelenül kedves, kötelesség- és tisztelettudó lány volt. Sokáig egyengettük itthon és Ausztriá­ban is a karrierjét. Én is csak most értesültem a hírről, lesújtott – mondta a Borsnak Balassa Gábor divatszakember.









Úgy tudjuk, a modellkarriert kozmetikusi és szépségszakértői pályára cserélő Nóránál évekkel ezelőtt súlyos betegséget diagnosztizáltak. A törékeny lány férfi­a­kat megszégyenítő bátorsággal vet­te fel a kesztyűt ellene, és egy ide­ig úgy tűnt, sikerrel. Tavaly no­­­vemberben elvesztette édesap­ját, ami hatalmas törést okozott az életében, néhány hete pedig az ő állapota is rohamosan romla­ni kezdett.