Nemtelen díjat kapott a Harry Potter sztárja

Egy rakás álma vált valóra egycsapásra Emma Watsonnak. A színésznő a nemek közötti egyenlőség lelkes szószólója, így különösen nagy megtiszteltetés számára, hogy a vasárnapi MTV Movie Awards gálán díjat nyert. Ez az átadó volt ugyanis az első, amelyen a különböző kategóriákban nem különítették el a nemeket: nem volt külön férfi, illetve női díjazott. Emma az év Legjobb színészének járó díjat vehette át a Szépség és a szörnyeteg című filmben nyújtott alakításáért, maga mögé utasítva többek között Hugh Jackmant és James McAvoyt.

– Számomra a színészet arról szól, hogy képesek vagyunk mások bőrébe bújni. És ehhez nem kell két csoportot alkotni – mondta Emma, átvéve az arany pattogatott kukoricát formázó díjat. – Az empátiának és a fantáziánknak nem szabad határokat szabni.

Emma Watson az év legjobb filmjének járó díjnak is örülhetett: a Szépség és a szörnyeteget a Logan, a Zsivány Egyes, a Tűnj el! és a The Edge of Seventeen című filmek előtt nyert.

Bár a legjobb csókról lecsúszott Emma és Dan Stevens, a színésznő ezt a végeredményt is sikernek könyvelte el: a díjat a Holdfényben elcsattanó melegcsók, Ashton Sanders és Jharrel Jerome jelenete zsebelte be.