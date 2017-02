Nem tudja, miből van három-három Mészáros Dórának – fotók

Hétről hétre híreségek mesélnek a Borsban házi kedvencükről. Ezúttal Mészáros Dóra a cicáiról és a halairól.

Világ életében macskák vették körül Dórát, így nem meglepő módon most is több cicája van. Jelenleg Picur az, aki a legtöbb időn át hű társa jóban-rosszban az aktmodell-sztriptíztáncosnak. Ő már tizenhat éve vele van, de mellette Füles és Malvin is 3–4 éve nála lakik. A cicák – jellemzően – abszolút önjáróak, mindig azt csinálnak, amit ők szeretnének.









– Természetesen azért is szeretem őket, mert magam is hasonló jellem vagyok. A hármasból egyébként talán Malvin a legviccesebb, mivel elég félénk, nehezen lehet csak a bizalmába férkőzni. De ahogy az ember a gyerekei közül sem tud választani, így nekem sincs kedvencem közöttük, mindegyiket egyformán szeretem – jelenti ki Dóra.









Mivel kertes házban él a párjával, a macskák gyakran bolondoznak kint. Vagy éppen vadásznak.

– Sokszor a lakásba is behozzák az elejtett egereket, patkányokat, mada­rakat. Mivel én ezeket a jószágokat is sajnálom, általában igyekszem megmenteni őket. Az egerek esetében ez néha sikerül is.









A cicusok persze hidegben és hóban kevesebbszer járnak ki, így a vadászatok is ritkábbak. Sőt az idős Picur egyáltalán nem hagyja el az otthon melegét – bár ő már fiatalabb korában sem igazán szerette a hideget.

A macskák mellett Dóra aranyhalakat is tart: – Mindig is vágytam rá, hogy akváriumom legyen, úgyhogy az is van most otthon. A feng shui szerint szerencsét hoz, ha páratlan számban vannak aranyhalaink. Mivel hiszek ebben, nekünk jelenleg három halacskánk van.









Az egykori Playboy-nyuszinak és pornósztárnak egyébként fontos alapelve, hogy csakis mentett állatokat fogad be. Ahogy fogalmazott: annyi az árva jószág, hogy sokkal inkább velük kell foglalkozni, nekik kell esélyt adni. Igaz, egyik nagy vágya miatt ezen a téren most komoly dilemma elé került.

– Nagyon szeretnék egy minimalacot. Annyira aranyosak! Megvallom, már nézegettem is angol és amerikai tenyésztők oldalait, hogyan lehetne beszerezni egyet.