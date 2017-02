Nem sokat takargatott, és még bugyit sem vett a Westworld sztárja - szexi fotók

Ezt bevállalta. Le a kalappal!

Ezt bevállalta. Le a kalappal!

Noha Angela Sarafyan a kétezres évek óta szerepel sorozatokban (többek közt a 24-ben, a Helyszínelőkben, a Gyilkos elmékben és a Mentalistában is feltűnt), csak a most futó Westword hozta meg számára az igazi áttörést - az HBO sorozatában főszerepet kapott.

Talán ennek is köszönhető, hogy az örmény származású színésznő mindent megtesz, hogy az emberek emlékezetébe vésse magát. Legutóbb, egy Los Angelesben tartott partin például nem sokat vacakolt: merész kivágású ruhájához még melltartót, sőt, bugyit sem vett - mondjuk a ruha szabása miatt ez érthető is. Nem is csoda, hogy a Vanity Fair és L'Oreal Paris Toast to Young Hollywood buliján minden szem rá szegeződött, és minden fotós őt akarta lencsevégre kapni.