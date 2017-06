Nem melegprosti volt Király Tamás gyilkosa

Négy évvel Király Tamás brutális halála után most fia, Dávid igyekszik tiszta vizet önteni a pohárba. A férfi állítja: apja nem szexuális gyilkosság, hanem rablótámadás áldozata lett.

Négy évvel Király Tamás brutális halála után most fia, Dávid igyekszik tiszta vizet önteni a pohárba. A férfi állítja: apja nem szexuális gyilkosság, hanem rablótámadás áldozata lett.

Fia szerint apja öröksége ugyanúgy hungarikum is lehetne, mint a Rubik-kocka, de a Király Tamás-gyilkosság kapcsán megjelent hírek rányomták a bélyegüket a legendás divattervező megítélésére. A művészt 2013 áprilisában ölték meg. Az akkori sajtóhírek szerint egy fiatal prosti férfit szedett fel, aki szex közben egy selyemsállal megfojtotta. Király Dávid a Borsnak most el­mondta: ez egyáltalán nem igaz.

– Nem igaz, hogy édesapám meleg volt, és az sem, hogy szexelni vitte fel magával a gyilkosát. Ha valaki ránéz erre a férfira, tudja, nem az a típus, akit bárki szívesen vinne az ágyába. Ott voltam a tárgyalásokon, végigolvastam az ezerötszáz oldalas nyomozati anyagot – szögezte le Dávid rögtön az elején.

– Tíz évet kapott. Nem vagyok a halálbüntetés híve, de gyilkosságért tíz év nagyon kevés. Lehet, öt év múlva már szabadul is. És mit csinál utána? Egy éve volt előzetesben, amikor már úgy jelent meg a tárgyaláson, hogy rá sem lehetett ismerni, kigyúrt volt – gondolkodtatott el Dávid, aki állítja, sosem derült ki, miért ölte meg L. József az apját. Azt mondja, a rendőrök alapos munkát végeztek, őt is többször kihallgatták, és tudja, hogy ideig-óráig lehetséges elkövetőként is kezelték, amíg képbe nem került a valódi tettes.







L. József beismerte tettét, a melegsztorival magát mentette © Móricz István

– Többször tett vallomást, többször meg is változtatta. Volt benne önvédelem, de arra is hivatkozott, hogy ittas volt, és dizájnerdrogot fogyasztott. Egy nadrágtartóval fojtotta meg az apámat. Vagy háromszázezer forint értékben tűntek el holmijai, köztük egy laptop is, amit a gyilkos már másnap eladott, tíz­ezerért, hogy többek között drogokat vegyen. Másnap az orgazda cimborájával már el is mulatták ezt a pénzt – magyarázta Király Tamás fia.

Emlékeztetett arra is, édesapja munkássága évtizedekkel megelőzte a korát, extrém ruhái, rendezvényei és barátai miatt jelenhettek meg róla olyan hírek, hogy rendszeresen orgiákon vett részt.







Fia szerint Király Tamás nem volt homoszexuális, gyilkosa a nadrágtartóval ölte meg

– Édesapám életének hosszú évek óta nem volt, nem lehetett része a szex – szögezte le Dávid.

– Az ilyen sajtóhírek mérhetetlen károkat okoztak nekünk. Itthon a neve a melegszexszel és a gyilkossággal forrt össze. Európa-szerte elismert tervező volt, év­tizedekkel előzte meg a korát, az örökségét akár ki is állít­hatnák, gondozhatnák. Én azonban nem tudom, kihez forduljak ezzel. Külföldről jóval nagyobb az érdeklődés, egy film és egy könyv is készül róla – mondta Dávid, aki hisz abban, hogy si­kerül meggyilkolt édesapja ne­vét és munkásságát rehabilitálnia.