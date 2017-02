Nem lehet megkísérteni Schell Judit párját

Minden idők legjobb nézettségét, még az RTL Klub elvárásait is messze felülmúlja az álmos kis Pajkaszeg lakóinak, vagyis A mi kis falunk sorozatának nézettsége. Ki a karakterek, ki a poénok miatt szereti, abban azonban a legtöbben megegyeznek, hogy a sorozat egyik legkedvesebb és legsármosabb karaktere a pap. Schmied Zoltán lubickol isten szolgájának szerepében, és nem csak a sorozatban, a nézők körében is rajonganak érte a nők. A pap jótét lélek, csak nem mindig sikerül segítenie, ahogy a nyáját összetartania sem, amely, ha mind összegyűlnek, öt fő. Isten szolgájának ráadásul temploma sincs, a polgármester halastavat épített az árából.







Megdobogtatja a női szíveket Pajkaszegen a jóképű pap © RTL Klub

– Megszerettem a pa­pot, egészen más karakter, mint a többiek a sorozatban. Kifejezetten kedveltem az állatorvos apával, a doktorral közös jeleneteket, egyrészt mert Reviczky Gábor kiváló színész, másrészt nagyon színesek ezek a párbeszédek – mondta a színész, aki próbált autentikus maradni a szerepében. – Pontosan átéreztem a pap problémáit, de örülök, hogy a humoros oldalát is meg tudtuk mutatni az abszurd helyzetének – magyarázta Schmied, aki több közös vonást is felfedezett sorozatbéli karakterével: ahogy a pap, ő is rendszeresen edz, gyerekkorában öttusázott.







Schell Judit stabil hátteret nyújt Zoltán számára © Bors

– Most funkcionális edzésekre járok, de nem azért, hogy A mi kis falunk szívtipró papjához hasonlóan szimpatikus legyek a hölgyeknek. Elsősorban azért, mert fontosnak tartom a sportot, és a munkám miatt fontos a jó kondi is – fedte fel alakjának titkát. – Abban is hasonlítunk, hogy amint a papnak stabilitást ad az életé­ben a hit, úgy az én életemben a családom ad stabil alapot (párja Schell Judit színésznő – a szerk.). A hosszú házasság is hit kérdése: ha az ember hisz abban, hogy a család jól fog működni, és ezért tesz is, nem lehet baj. Persze, ahogy a pap esetében, az én életemben is vannak kísértések. Ez nem szakmai „ártalom“, mindenki, aki párkapcsolatban él, találkozhat a kísértés erősebb vagy gyengébb formájával – vélte a színész.