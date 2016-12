Nem kapott karácsonyi ajándékot? Voksán Virág hosszú lába kárpótolja! - fotó

Akárhogy is nézzük, a plasztikszépség tudja, hogyan kell karácsonyfás képet posztolni. Azon ugye meg sem lepődünk, hogy ő is megmutatta, milyen díszeket aggatott a fenyőre - a közösségi oldalakat gyakorlatilag ezek a fotók lepték el, így egyaránt beleshetünk kedvenc celebjeink, politikusaink, volt osztálytársaink és kollégáink karácsonyába is - azonban legyünk őszinték: Virág fotójának nem elsősorban a fa miatt örülünk! Úgy is mondhatnánk: férfi legyen a talpán, aki le tudja venni a szemét a modellről... Boldog karácsonyt!