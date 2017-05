Nem hiszi el, ki tűnt fel Vajna Timi instáján! fotó

Ha most rövidre szeretnénk zárni, azt mondanánk: a férje - ami Vajna Timi közösségi oldalát nem ismerőknek elég banálisan hangzana. Aki azonban ismeri a filmügyi kormánybiztos nejének Instás aktivitását, az tudhatja, hogy noha Timi rendkívül aktív posztoló, Andyről csak a legritkább esetben láthatunk képeket. És hát legyünk őszinték: most is csak a háttérben húzódik meg...

Egy követő rögtön meg is jegyezte: "jó, hogy mindketten rajta vagytok :)"

(Egyébként egészen 20 hetet kellett visszapörgetnünk a következő Andy-vel készült fotóig, ami kb 330 posztot jelent...)