Nem hiszi el, hol ünnepli házassági évfordulóját Hajdú Steve

Steve és párja már 15 éve házasok - és bizony a jeles évfordulót meg kell ünnepelni. Azt gondolnánk, a színész és kedvese, Alexandra valami romantikus vacsorát tervez egy különleges helyen, vagy esetleg egy egzotikus utazással ünnepelnek - de tévednénk!

A pár ugyanis rajong a golfért, így az évfordulót is egy golfrendezvényen töltik - egész pontosan Angliában, egy bajnokságon. "Épp akkor rendezik a British Open golfbajnokságot, így nem volt kérdés, hogy arra a négy napra mi is odautazunk. Persze összekötjük a kellemest a hasznossal, illetve egy másik kellemessel, mert Alexandra szülei nem messze élnek a golfverseny helyszínétől, így őket is meglátogatjuk" - mesélte Steve a Bestnek.







Párját is Steve ismertette meg a golffal - azóta mindketten rajonganak a játékért

A színész egyébként azt is elárulta, nagyon jól kijön apósával és anyósával - bár az is igaz, szerelmével sem nagyon veszekednek: "Talán egy évben egyszer fordul elő, hogy összevitatkozunk egymással, de hangos szó akkor sem hangzik el köztünk."