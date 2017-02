Nem hiszi el, hol drogozott Robbie Williams!

Kínos titkot vallott be Robbie Williams. Beismerte, hogy marihuánát szívott, mielőtt fellépett a II. Erzsébet királynő uralkodása gyémántjubileumának tiszteletére rendezett koncerten 2012 júniusában. – Hánytam-e a Buckingham-palotában? Dehogy – válaszolta most a Sun kényes kérdésére. – Egy spanglit azonban elszívtam. Az énekes sosem titkolta, hiába volt elvonón is, olykor-olykor kábítószerhez nyúl, hogy „könnyebben ellazulhasson”.







Az énekes a királynő tiszteletére rendezett koncert előtt szívott marihuánát © AFP, Reuters