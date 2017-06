Nem csak ugatják Shakespeare-t Zaráék

Úgy mondják, kutya és gyerek a filmen fél siker, de vajon mi a helyzet a színházban? A Madách Színház Szerelmes Shakespeare előadásának próbái máris bizonyították: egy bájos eb a világot jelentő deszkán is főszereplővé tud avanzsálni, ha csak néhány percre is. Zara és Penny, a két border collie váltott szereposztásban játszik a darabban, szerepük szerint azért vannak jelen, mert a királynő nagyon szereti a kutyákat, így szívesen látogat el az előadásra, ha négylábú karakter is van benne.







A border collie-k váltott szereposztásban játszanak a Madách Színház új bemutatójában © Csányi Krisztina

Állatokkal dolgozni filmen sem könnyű, színházban pedig még nehezebb, hiszen ott minden pillanat örök érvényű, nem lehet egy jelenetet megismételni, csak mert a kutyus épp elrontotta. Szerencsére Zara és Penny igazi hivatásos, sokat szerepeltek már filmekben és reklámokban, trénerük, Karádi Anett pedig rendkívüli alapossággal gyakoroltatta be velük a feladatokat. A rendező, Szirtes Tamás is először dolgozott kutyával a színpadon, így hasznos volt az ebek jártassága.







© Csányi Krisztina

– Bár állatot színpadon szerepeltetni nagy bátorság, ám jelen esetben erre nem volt szükség, hiszen Zara és Penny igazi profi – mondta a Borsnak Szirtes Tamás. – A Madách Színházban a színészek is gyakran kettős, hármas szereposztásban játszanak, így természetesen a kutyákat is lekettőztük.

Sok munka és jutalom A színpadon szereplő kutyáknak számos nehézséggel kell megküzdeniük, hiszen nem csak a feladatukat kell megtanulniuk, és végszóra végrehajtani, hanem a zavaró körülményeket is el kell viselniük. A színész kollégák játéka, sôt a nézők tapsa, nevetése is kizökkentheti őket, ezért Zara és Penny február óta próbál a trénerével, aki gyakori jutalomfalattal hálálja meg a szép alakítást.

A szereplő collie-k féltestvérek, és rendkívül fegyelmezett álla­tok, nem csak a velük játszó színészek, de Szirtes Tamás szívébe is hamar belopták magukat.

– Már most, a fotóspróbán is mindent végszóra megcsináltak, rendkívül együttműködő színházi kollégák – mondta Szirtes. – Az én rendezésemben most játszik először kutya, de nem bántam meg.