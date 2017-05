Nem akarja a Vészhelyzet folytatását Reuben

Nem fogadna nagyobb összegben Gloria Reuben arra, hogy újra lesz Vészhelyzet. A si­kersorozatban Jeanie Boulet szerepét játszó színésznő nem is bújna szívesen újra orvosi kö­penybe.

– Nem is hallottam róla, hogy néhányan visszatérést ter­vez­nek – vallotta be Reuben egy beszélgetős műsorban, amelyben a Carol Hathawayt játszó Julianna Margulies is jelent volt. – De nem is látok rá sok esélyt, már mindnyájan túl vagyunk ezen a dolgon – utalt az 1994-ben kezdődött, 15 évadot megélt sorozatra.