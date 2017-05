Negyedszerre lelte meg igazi társát Roger Moore

James Bondot megszégyenítően kalandos szerelmi életet élt a kedden elhunyt legenda, aki feleségei mellett filmbeli partnereit is elcsábította.

Egész életében szebbnél szebb nők vették körül Sir Roger Moore-t. A szerdán elhunyt színészlegenda négyszer nősült, de házasságai alatt sem nélkülözte a nőtársaságot, a legendák szerint a mellette játszó Bond-lányokat is egytől egyig ágyba vitte.

Moore először 1946-ban, 18 évesen házasodott, az ünnepelt színésznővel és jégkorcsolyázóval, Doorn van Steynnel kötötte össze az életét. Roger korcsolyaleckéket is vett, hogy lenyűgözze őt, Doorn azonban ezt eleinte nem viszonozta, sőt állította, Moore-ból sosem lesz színész.







Első hitvesével, Doorn Van Steynnek folyton marták egymást © Puzzlepix

– Az arcod felejthető, túl nagy az állkapcsod és kicsi a szád – kritizálta később az asszony a rajongott sztárt, aki elmesélte, vitáik borzasztó hevesek voltak, egy alkalommal felesége egy kancsó teát öntött a fejére. Viharos házasságuk nem élte túl a bűvös hét évet, 1953-ban elváltak.

Roger még abban az évben újra megházasodott a nála tizenhárom évvel idősebb Dorothy Squires énekesnővel, akit a kor egyik legjobban fizetett előadójának tartottak.







Dorothy támogatta Moore pályaválasztását, de heves vérmérséklete miatt gyakoriak voltak a botrányok © Puzzlepix

– A kapcsolatunk egy összeszólalkozással kezdődött, és az ágyban végződött – elevenítette fel korábban a nő. Előző nejével ellentétben Dorothy támogatta Roger színészi ambícióit, sőt ő maga mutatta be Hollywood nagyjainak, Gary Coopernek, Doris Daynek és Rock Hudsonnek. Ám ő sem volt kevésbé heves vérmérsékletű. Ha Roger nem nyitott neki azonnal ajtót, kővel kezdte dobálni az ablakokat, amiket rendszeresen be is tört. 1968-ban váltak el, de 1998-ban a színész fizette a rákban haldokló Dorothy kórházi költségét.







Luisával 33 évig volt együtt, három gyermekük született © Northfoto

Moore harmadjára sem várt sokat a nősüléssel, 1969-ben elvette Luisa Mattioli színésznőt, akivel a legtovább, 33 évig voltak házasok, tőle született három gyermeke, De­borah, Geoffrey és Christian. Roger akkorra már nők ezrei szívébe lopta magát James Bondként, esküvőjükön hatszáz fős tömeg állt a templom előtt, az ő nevét sikítva. Házasságuknak végül Moore felbukkanó betegsége, a prosztatarák vetett véget – és az, hogy időközben összejött majdani feleségével, Kristina „Kiki” Tholstruppal.







Roger Moore 2002-ben vette el Kikit, akit élete nagy szerelmének tartott. Közös sorsuk, a betegség is erősítette összetartozásukat © AFP

– Tholstrup engem maj­molt, csak egy szajha, akinek két férje és három arcfelvarrása volt – nyilatkozott egykori barátnőjéről Kikiről Mattioli, amikor kiderült az affér.

A negyedik és egyben utolsó frigye tehát Kikivel volt, 2002-től a színész halála napjáig. Az akkor Dél-Franciaországban élő Rogernek szó szerint a szomszédba kellett mennie a szerelemért. Összekötötte őket betegségük, Kiki ugyanis mellrákkal küzdött. Roger őt érezte élete nagy szerelmének, érzése viszonzott volt.