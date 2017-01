Negyedszer is összeházasodik Miki és Nóra?

Újabb fordulat a Barátok köztben! A háromszor házasodott, majd el is vált ügyvédnő és vállalkozó ismét romantikus érzelmeket táplál egymás iránt. Mi lesz ebből?

Próbálkozhatnak ugyan mással, köthetnek életre szóló fogadalmat a legnagyobb egyetértésben, tarkíthatja kapcsolatukat megcsalás, gyilkosság, ármány, nagyon úgy tűnik, hogy az ország első számú és legismertebb szerelmespárja már csak együtt lehet boldog. A Barátok közt Berényi Mikije és Balogh Nórája immár sokadszor melegítette fel kapcsolatát, pedig háromszor házasodtak és ugyanennyiszer váltak is el. Csütörtök este mégis forró csókban forrtak össze, ráadásul egy nem mindennapi ígéret kíséretében: ha a Szőke Zoltán alakította Miklós eléri az 55 éves kort, és még mindketten magányosak lesznek, újra összeházasodnak. Ez tulajdonképpen felér egy újbóli lánykéréssel.







2001: Először mondták ki az igent – azt gondolták, ez egy életre szól

– Jelenleg Miki és Nóra is magányos, egy beszélgetésük fajult el csókig. Megfogadták, hogy ha öt év múlva is mindketten egyedül lesznek, nem találnak jobbat, boldogítóbbat a másiknál, feladják a keresgélést, és ismét együtt lesznek. Miklós pedig egy laza, férfias mozdulattal, ahelyett, hogy pezsgővel koccintottak volna a fogadalomra, csókkal pecsételte meg az ígéretet – magyarázta a Nórát alakító Varga Iza, aki azt is elárulta, azért karaktereik adtak is egymásnak esélyt: az öt év alatt bárki kereshet párt, hátha sikerül más oldalán megtalálni a boldogságot. Nóra és Miki egyébként háromszor házasodott: 2001-ben templomban, 2003-ban anyakönyvvezető előtt, 2009-ben pedig Miklós kórházi ágya mellett mondták ki a boldogító igent.







2003: Gyors szakítás után gyors békülés és egybekelés

– Minden nehézség ellenére szeretik egymást, így kizárni sem akarják annak lehetőségét, hogy végül együtt legyenek boldogok – magyarázta a Borsnak a színésznő, aki azt is elárulta, nem is annyira valóságtól elrugaszkodott az, hogy valakik háromszor házasodjanak, és még egy negyediken is gondolkodjanak. Bár Iza boldog házasságban él, a baráti társaságában nem egy példát látott erre.

– A közvetlen környezetemben is azt látom, hogy sokan visszakívánkoznak a régi kapcsolatukba, főleg, ha az volt az első igazi nagy szerelmük. Nem könnyű találni olyat, aki ezeket az érzelmeket felülmúlja. Szerintem működhet egy ilyen kapcsolat is, de csak akkor, ha még tudnak újat mutatni egymásnak, és maguknak is – magyarázta Iza.

A rajongók is drukkolnak A Barátok közt közösségi oldalát elárasztották a drukkol­­­­ó üzenetek, hihetetlen számban érkeztek hozzászólások, a rajongók örülnek a fordulatnak. „Ők nem léteznek egymás nélkül! Nagyon tetszett az esti jelenet, bár ki tudnának békülni és normális kerékvágásba jönne az életük!” – írta az egyik hozzászóló. Egy másik szerint pedig ez volt a sorozat fennállásának egyik leggyönyörűbb jelenete. „Én, aki az elejétől fogva nyomon követem Miklós és Nóra életét, meg tudom ítélni, hogy ők azok, akiket egymásnak