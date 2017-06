Az, hogy ismét egy kisfilmet rakott fel az Instagramra, nem meglepő. Minden nap szolgáltat tartalmat a rajongóinak és azoknak is, akik megkérdezik tőle, hogy van a nagyapja. A mostani kisfilm sem tér el semmiben a korábbiaktól, ezen is szexi, ezen is szép és fiatal, ezen is csodás a természet, ami körülöleli.

Hogy miért számolunk be erről a semmi extra, csupán szép videóról? Hogy ne múljon el nap Vajna Timi nélkül a pünkösd hétfő. Mert az furcsa lenne, vagy legalább is szokatlan.