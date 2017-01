Návai vitte be Vajna Timiéket a Golden Globe-ra

Magyar idő szerint éjjel kettőkor adták át Los Angelesben a Golden Globe-díjakat. A gálán a hol­lywoodi szuper­sztárok közt ott ült Andy Vajna és felesége, Vajna Tí­mea is.







Vajna Tímea nemrég még a Maldív-szigetekről küldött magáról képet, de a belépői már várták őt és férjét Los Angelesben.









A házaspár már napokkal ez­előtt elhagyta fa­gyos hazánkat, a fiatalasszony a Maldív-szige­tekről posztolt napozós fotó­kat. Návai Anikónak, a HFPA újságírószervezet egyetlen magyar újság­írójának megköszönte, hogy szerzett ne­kik belépőjegyet a jeles eseményre. Ha már szóba került a bennfentes magyar újságíró, megkértük, áruljon el kulisszatitkokat a Golden Globe-ról még az esemény előtt:

– Natalie Portman me­gint terhes, ugyanúgy, mint amikor a Fekete hattyúval nyert. Leonardo DiCaprio nem jön be a piros szőnyegen, hanem csak hátul, ahol nincsenek fotósok. Nem is ül a teremben, csak átadja a legjobb színész(nő)nek járó díjat. Reese Witherspoon és Nicole Kidman, illetve Stevie Wonder és Sting egy asztalnál ülnek. Meryl Streep az első asztalnál kapott helyet, mert ő az életműdíjas. És azt is megtudtam, hogy a LaLaLand, vagyis a Kaliforniai álom szereplői a díjátadó után az HBO-s afterpartyra mennek bulizni. Vastag Csaba, aki éppen Los Angelesben van, a Fox viewing partin lesz ott.