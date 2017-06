Návai Anikó tudni véli, miért vonul vissza Daniel Day-Lewis

Sokkhatásként érte a szakmát és a rajongókat Daniel Day-Lewis bejelentése: három Oscar és többtucatnyi vi­lágsikerű film után visszavonul. A sztár Hollywood legelkötelezettebb művészének számított, így senki nem érti, miért döntött így. A Los Angelesben élő ma­gyar újságíró, Návai Anikó úgy véli, tudja a választ.







Daniel Day-Lewis Hollywood legelkötelezettebb művészének számít, senki nem érti, miért vonul vissza © AFP

– Állítólag azért hagyja ott a színpadot, mert az apja szellemét látta átsuhanni – magyarázza Návai. – Úgy vélem azonban, hogy idén még megnyeri a negyedik Oscarját. Állítólag ez a bejelentés – okosan – ennek ágyaz meg most. A Phantom Thread című filmben Charles James divattervezőt játssza, aki Marlene Dietrichnek is tervezett ruhát. Karácsonykor, december 25-én mutatják be Amerikában, az díjkiosztó szezon fénypontjaként.

Anikó kétszer is készített interjút Daniellel.

– A szexepilje őrületes – meséli Anikó. – A zsenialitása megkérdőjelezhetetlen. Úgy benne marad a karakterben, amit játszik, hogy a filmjei forgatásán a stábnak a szünetben is a szerepe szerinti nevén kellett szólítania.







Návai Anikó minden hollywoodi pletykát ismer, azokat is, amik a színészóriás visszavonulásának valódi okáról szólnak

A Guardiannek, miután kiharcolt vele egy beszélgetést, elárulta, miért ilyen zárkózott: nem akar arról beszélni, milyen színű zokni van rajta, mert legközelebb, ha játék közben látják, mindenkinek ez jut az eszébe róla, holott valójában senkire sem tartozik.