Naomi Campbell elárulta szépségének titkát

Különös dolgot árult el magáról Naomi Campbell, amiből kiderül, az ünnepelt brit modell tényleg mindent megtesz szépsége fenntartásáért. Elmondta ugyanis, hogy bélmosással szépül.

– Nem fogyókúrázom, viszont évente kétszer, háromszor tisztítókúrát tartok. Ennek részeként be kell jelentkeznem az orvoshoz béltisztításra is – árulta el titkát a 46 éves Naomi. A modell végül egy – az előzőekhez képest kevésbé sokkoló – tényt is elárult:

– Nem edzek. A konditerem és a gépek nem valók nekem. Viszont imádom a jógát.