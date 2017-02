Nagymama lett az elbűvölő szörnyeteg

Mindennél jobban vágyott egy kisbabára a méhnyakrákot legyőző Barbara Mori, miután tavaly férjhez ment szerelméhez, Kenneth Sigman baseballjátékoshoz, de arra álmában sem gondolt volna, hogy kívánsága viharos gyorsasággal és extra fordulattal teljesül. A Rubi, az elbűvölő szörnyeteg sztárja 38 évesen szépsége teljében van, de már a nagymama megszólítás illeti meg.







28 éves modell szült gyereket Mori tizennyolc éves fiának

A mexikói sorozatsztár tizennyolc éves fia, a szabadszelleműen nevelt Sergio bulizós életvitelének meglett az eredménye: teherbe ejtette barátnőjét, a nála egy évtizeddel idősebb, huszonnyolc éves modellt, Natalia Subtilt. A hír hallatán Mexikóban azonnal kitört a botrányt, Barbara kapott hideget-meleget, mondván, ez az ő hibája, hisz ő maga is húszévesen lett anya, és mivel a színésznő férje tizenkét évvel fiatalabb nála, Sergió­nak szinte természetes volt, hogy ő maga is idősebb nőnek udvarol. Nataliát pedig egyenesen liliomtiprónak nevezték. Sergio viselkedése csak olaj volt a tűzre, miután a várandósság hírére kiadta a modell útját. Akár egy dél-amerikai szappanoperában, a történet vége is olyan: happy end.







Egyelőre a színésznő is nehezen dolgozza fel, hogy 38 évesen nagyi lett

– Mila valóságos csoda! Gyönyörű kislány, Sergio pedig vállalja minden apai kötelezettségét. Anyagilag és érzelmileg sem fog semmiben hiányt szenvedni a kislány – nyilatkozta Barbara egy portálnak az unokája születése után. Ám amint arról faggatták, milyen érzés fiatal nagymamának lenni, kitért a válaszadás elől.

A kis Milát azonban imádja, szívesen mutogatja közösségi oldalain, bár inkább úgy tűnik, mintha a lánya, és nem az unokája lenne. Egyelőre mindenkinek szokni kell a gondolatot, hogy Mexikó egyik legszexibb színésznője nagymama lett.