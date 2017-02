Nagy Alexával él Iszak Eszti

Egymás cuccait vi­selik, együtt járnak nyaralni és bulizni, minden kis titkukat megosztják egymással. Iszak Eszti és Nagy Alexa igazi jó barátnők, akik nemrég össze is költöztek. Bulis csajos estéikből csak egyvalami hiányzik: a szokásos lakótársakhoz képest ők bizony sem a hűtő tartalmán, sem azon nem vitatkoznak, ki felejtett el elmosogatni.

– Már nagyjából két hónapja élünk együtt, Eszti nagyszerű lakótárs – árulta el a színésznő. – Nagyon pedáns és rendszerető, igazán meg sem kellett beszélnünk azt, hogy ki milyen házimunkát végez. Eszti mindig mindent elpakol maga után. A hűtőből bárki bármit kivehet, sőt Eszti sokszor nekem is bevásárol, hogy legalább egy kicsit egészségesebben étkezzek. Igazi anyatípus – folytatta Alexa.







Alexa már két hónapja lakik együtt Iszak Eszterrel © Bánkúti Sándor

– Vannak azért csajos estéink, ilyenkor kinyitunk egy üveg bort és dumálunk. Jó is, hogy ott van, így hirtelen sokkal több lett a ruhám, ugyanis hasonló a stílusunk és a méretünk is. Egyforma darabjaink is vannak, ezeket megjelöljük, amikor betesszük a mosásba – mondta Alexa, aki azt is elárulta, bár nagyon jól megvannak együtt lakótársként, sajnos nem terveznek hosszú távra Esztivel. Persze, ami az együtt lakást érinti.

– Ideiglenes megoldás a mostani. Eszti lakásvásárlásban, -felújításban van, ameddig az le nem zajlik, addig mindenképpen itt ma­rad nálam – magyarázta a színésznő.







Hiába békült ki Ákossal, Eszter mintha önálló életre készülne © Vadnai Szabolcs