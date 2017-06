Muri Enikő: Nem vagyok szimpatikus

Egy nő sokszor találkozik az előítéletekkel, főleg, ha népszerű énekes-színésznő, aki gyakran szerepel tévében, újságban, és elismerik a munkáját. Muri Enikő nem tagadja, van dolga az életben a sztereotípiákkal. Van, hogy őt nem tartják szimpatikusnak, de előfordul, hogy ő ítélkezik mások felett.

– A társadalom – beleértve magamat is – nagy problémája szerintem, hogy első látásra ítélkezünk. Folyamatosan tanulom az elfogadást, mert velem is megesik, hogy előítéletes vagyok. Tudom, hogy ez gyakran rosszulesik a másiknak. Egyébként ismeretlenül velem is előítéletesek az emberek. Vagy nem vagyok szimpatikus, vagy legyintenek egyet, hogy na lássuk, mit tud ez a lány. Első körben nem tudnak hova tenni, egy kis beszélgetés után gyakran mondják, hogy teljesen mást gondoltak rólam, mint amilyen vagyok, és pozitívan csalódtak – árulta el a Borsnak Enikő, aki so­kat elmélkedett azon, hogy vajon mi váltja ki az emberekből az előítéleteket.







Az énekesnő szerint sokaknak azért nem szimpatikus elsőre, mert túl szigorúak a vonásai

– Csak találgatni tudok. Érdekes mó­don többen is azt taglalták, hogy van egy félrevezető, fura arcmimikám, amikor figyelek valamire, és gyakran túl szigorúak a vonásaim – fejtegette az énekesnő, aki a Sugarloaf újdonsült énekesnőjeként folytatja tovább zenei pályafutását. És hogy vajon a színpadon érződik-e az esetleges nemtetszés?

– Már az első tapsból kiderül minden – mondta a Borsnak Enikő. – Előfordult már olyan, hogy nehezebb közönséggel volt dolgom, de akkor is meg­tet­tem mindent annak érde­ké­ben, hogy emlékezetes ma­radjon a fellépés.