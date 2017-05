Műkereskedő rabolta el Mihalik Enikő szívét

Mihalik Enikő hi­vatalosan is a világ egyik legszebb nője, épp ezért gyanús, hogy szerelmi életéről vajmi ke­veset tudunk. Azt nem hinnénk, hogy hanyagolnák őt a férfiak, inkább arról lehet szó, hogy a világranglistán is az első húszban szereplő topmodell rendkívül hatékonyan őrzi magánéletét.

A francia születésű, de évtizedek óta Amerikában élő Roitfeldhez fűződő kapcsolatát is csaknem egy éve titkolja, s bár rendez­vénye­ken már több­ször feltűntek együtt, szerelmes fotót most először tett közzé Enikő Instagram-oldalán.

A fotóhoz fűzött kom­mentek egyikéből kiderül, hogy Enikő és Vladimir tavaly is­merkedett össze egy cannes-i rendezvényen. A gyönyörű mo­dell en­nek ellenére csak pár hete beszélt először róla nyilvánosan, akkor is csak annyit árult el, hogy kedvese francia, és maga is a divatszakmában dolgozik. Pedig a 32 éves milliárdos ennél sokkal érdekesebb figura.







A világhírű topmodell féltve őrzi magánéletét © Northfoto

De lássuk csak, ki is ez a Vladi­mir Roitfeld? A francia-amerikai fiatalembernek jócskán van mit a tejbe aprítania, ugyanis amellett, hogy a családi alapítású divatlapok kiadójának vezérigazgatója, műkereskedéssel fog­­lalkozik, kurátor, galériája van Manhattanben és Európa több nagyvárosában is. Ennél is érdekesebb, hogy az édesanyja, Ca­rine Roitfeld a legendás francia divatdiktátor, aki éveken át volt a Vogue magazin főszerkesztője. Vladimir testvére, Julia is ismerős lehet, hiszen ő is a legkeresettebb topmodellek közé tartozik. A gyerekek keresztapján pedig már meg sem kell lepődni, ő ugyanis Mario Testino, az egyik leghíresebb fényképész a di­vatszakmában.







Hajdani Vogue-főszerkesztő és világklasszis fotós is van a férfi rokonságában © Northfoto

Mindent egybevetve úgy tűnik, Mihalik Enikő a legjobbat választotta, akit csak lehet. A nagy be­jelentés egyébként pont időben érkezett, ugyanis Enikő nemrég azt mondta, hogy öt éven belül gyermeket szeretne szülni, és egy ideje divattervezőként próbálgatja a szárnyait, amihez már el is készült az első kollekciója.