Mosolyogva villantott Palvin Barbi - fotó

Nincs nap, hogy Palvin Barbi képei kapcsán ne jelennének meg hírek, és ez így is marad mindaddig, amíg százezrével kattintják őket az interneten. Feltehetően tudja ezt a leghíresebb modell is, így feltehetően minden reggel fejfájással ébred, mit is osszon meg magáról, aminek a híre messzire száll. Legutóbb egy gyönyörű, hajszálvékony türkiz anyagból készült ruha mellett döntött. Nem csak sejtet, mutat is!