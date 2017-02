Minden pert megnyertek Pécsi Ildikóék

Pártos Csilla egy megveszekedett vasat sem kapott a válása után, mert – mint az most kiderült – a volt férjének semmije sincs. Ezért perelte most be rokontartásért a Kossuth-díjas művészt, akinek esze ágában sincs fizetni.

2017.02.14. Földvári Zsófi





