Milliókért árverezik Audrey Hepburn ruháit

A filmtörténet egyik legsikeresebb, és legnagyobb ívű pályáját befutó színésznő legendás kosztümjei és kiegészítői kerülnek hamarosan kalapács alá Londonban. A Christie’s aukciósház szeptember 27-én tartja azt az árverést, ahol Audrey Hepburn balerinacipői, ruhái, köztük az Álom luxuskivitelben kis fekete ruhája, a Givenchy világoskék selyemruha, és a bőröndje találhat új gazdára. A holmikra a Hello Hollywood műsorvezetője Návai Anikó is szívesen licitálna.







A színészlegendát Givenchy öltöztette, ő tervezte a kis kék ruhát

















– A neten is lehet licitálni szeptember 19-e és október 3-a között – súgta meg Anikó, aki óriási Hepburn-rajongó. – Kislánykoromban egyetlen színésznő képeit gyűjtöttem, az övét. Csak egyszer találkoztam vele, az utolsó Oscar-díj-kiosztáson, a Shrine Auditoriumban. Ha tehetném, akkor megvenném az LBD-t, little black dresst, a kis fekete ruhát, amit a Breakfast at Tiffanyban, vagyis az Álom luxuskivitelben című filmben viselt, illetve egy balerinacipőjét is, mert neki is akkora lába volt, mint nekem.







A színészlegendát Givenchy öltöztette, ő tervezte a kis kék ruhát

Audrey Hepburn első hollywoodi főszerepéért, a Római vakáció Anna hercegnőjéért Oscar-díjat kapott, s onnan nem volt megállás. A Sabrina, illetve az Álom luxuskivitelben nem csak elismerést, de sokmilliós bevételt is hoztak a színésznőnek. Igaz, a toalettjére sosem volt gondja, a kor egyik legnagyobb divattervezője, Hubert de Givenchy a múzsájának tekintette, és nem csak filmbeli kosztümjeit, de hétköznapi ruháit is ő tervezte és gyártotta.