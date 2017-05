Micsoda fordulat! Mégis kap munkát az ATV-n Onyutha Judit

Talán korai volt azt nyilatkozni, hogy kirúgták, miután megszűnt az időjárásjelentő munkája az ATV-n Onyutha Juditnak. Úgy tudjuk, mégis számítanak a munkájára.

Talán korai volt azt nyilatkozni, hogy kirúgták, miután megszűnt az időjárásjelentő munkája az ATV-n Onyutha Juditnak. Úgy tudjuk, mégis számítanak a munkájára.

Egyik napról a másikra Gaál Noémira cserélték az ATV időjárásjelentőjét, Onyutha Juditot. A miértekről nem sokat tudni, Judit hétfőn beszélt a Blikknek arról, hogy váratlanul kirúgták őt. A csinos időjós azt mesélte, hogy behívták egy állásinterjúra Gaál Noémit, aki felhívta őt, hogy figyelmeztesse – ez volt az első jel, hogy valami nem stimmel. Judit ezek után bement a hírigazgatóhoz, akitől megkérdezte, hogy kell-e aggódnia, de mivel megnyugtató választ kapott, nem foglalkozott tovább a témával. Két hét múlva mégis a vezérigazgató szobájában találta magát, ahol mindössze annyit közöltek vele, hogy közös megegyezéssel megválnak tőle.







Gaál Noémira cserélték az ATV-ben Onyutha Juditot © Móricz István

Az ATV hivatalos közleménye – „Néhány hónapos szünet után visszatér a képernyőre Gaál Noémi, júniustól már új állomáshelyén készíti majd fel a nézőket a várható időjárásra. Gaál Noémi érkezésével egy időben Onyutha Judit távozik a csatornától.” – után Onyutha Judit azt mondta, hogy bíróságra megy, mert neki nem ajánlottak együttműködési lehetőséget, csak kirúgták.

A Bors ezzel szemben úgy tudja, hogy Onyutha Juditnak mégis ajánlott valamit a csatorna, nem is rossz munkát, a külső gyártásban készülő életmódmagazint, a „Fő az egészség!” című műsort vezetheti továbbra is a tévés. (Judit korábban is feltűnt ebben a műsorban, Sárosdi Esztertől vette át itt a stafétát).















A dekoratív műsorvezető a TV2-nél kezdte az időjárás-jelentést 1999-ben

A kereskedelmi tévénél megerősítették értesüléseinket.

– Az ATV részéről valóban nincs elvi kifogás az ellen, hogy továbbra is Onyutha Judit vezesse a Fő az egészség! című műsort – mondta lapunknak dr. Németh Szilárd a csatorna programigazgatója, de nem tudtai, hogy az időjós él-e a lehetőséggel. A Bors azonban megtudta: Onyutha Judit időt kért, de még ezen a héten eldönti, hogy elvállalja-e, vagy mégis inkább bíróságra megy elvesztett pozíciója miatt. Talán éppen mert nincs végleges válasza, hiába hívtuk.