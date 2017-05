Mi folyik itt? Lilut koppintja a Bors kutyája

A Bors kutyájának eszébe nem jutott volna magától ilyet csinálni, ha nem Lilunál látja.

Különleges lámpabúrák díszítik Szentendre főterét. Lilu helyi lakosként gyakran kilátogat oda fagyizni, vagy kávézni egyet.

Legutóbbi fotóját, amelyen a dekor alatt pózol, Tubi is kiszúrta, ezért elhatározta: ha törik, ha szakad neki is lesz egy lámpaburák alatt pózolós képe.

