Meztelenül ült modellt Zimány Linda

Másfél évig alkotott egy párt a modell Zimány Linda és az üzletember Kedves Ferenc. Múlthéten szakítottak, pedig egy hónappal korábban még a közös gyerekvállalásról beszéltek.

Az élet persze ettől nem áll meg, dolgozni kell tovább is, erről osztott meg egy meztelen képet Linda, igaz, egy takaró azért takar ott, ahol kell, hogy Instagram-kompatibilis legyen a végeredmény.

Sunday by @vivienborziphotography Linda Zimany (@lindazimany) által megosztott bejegyzés, 2017. Febr 19., 12:11 PST

És persze a képeken is látható formáért is meg kell küzdeni, ezt is megmutatta a napokban a modell.