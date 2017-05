Mennyit bír a kapcsolat? Teszteli a házasságát Mádai Vivien

Vajon mikor jó anya valaki, ha főállású édesanya vagy ha visszamegy dolgozni? És mennyi munka az, amitől még nem szenved hiányt a gyermekünk és a házasságunk? Mádai Vivient ezek a kérdések foglalkoztatják, főleg, mióta otthon napirenden van a férje és közte, hogy mi le­gyen a jövőjével. Vivien nem tagadja, jócskán vett terhet a vállára, A Nagy Duettel, a Mokkával és a Micsoda nők! című műsorral, de élvezi a forgatások minden pillanatát. Párja, a fogorvos Zoltán azonban alig látja a nejét, ezért szeretné, ha Vivien visszavenne a karrierépítésből a család kedvéért, és inkább az anyai teendőkre koncentrálna.







A család az első – vallja Vivien, munkája miatt mégis vitában áll a férjével © TV2

– Zoli nagyon megértő, de nehezen viseli, ha túl sokat dolgozom. Ha őszinte akarok lenni, ez konfliktus közöttünk, mert én imádom a munkám. Nincs baja azzal, ha eljövök forgatni vagy éppen benne vagyok valamiben, csak amit most csinálok, az neki sok. Engem viszont boldoggá tesz, ha pöröghetek – magyarázta Vi­vien a ma esti Micsoda nők! forgatásán

A szépség a Borsnak beismer­te, valóban túl sok elfoglaltság­ra mondott igent, de ennek az idő­szaknak vége, ha kiesik A Nagy Duettből.







A férje alig látja Mádai Vivient, aki A Nagy Duettben, a Mokkában és a Micsoda nők! című műsorban is dolgozik

– A férjemnek csak egy cél­ja van, hogy többet lásson engem. Amikor például mokkázom, egyáltalán nem is találkozunk, mert én este kilenckor lefekszem Zénóval, és ő akkor ér haza. Másnap pedig már otthon sem vagyok, amikor kel. Még nem jutottunk dűlőre, mi legyen a munkáimmal, ez most egy tesztidőszak, hogy mennyit bírunk. A család az első, imádok édesanya lenni, de szeretném, ha az anyaság mellett a munkára is tudnék időt szakítani – magyarázta Vivien.

Engedj dolgozni! Kónya Gyöngyi pszichológus elmondta, szerinte a férfi fontosnak akarja érezni magát, amikor arra kéri a nőt, hogy maradjon otthon. – Elsődleges, hogy egy pár ne másokra hallgasson, ők maguk állítsák fel a saját szabályaikat. Gyermek születése után természetes, hogy a nő szimbiózisba kerül a kicsivel, a férfi háttérbe szorul. Ha a nő túl korán megy vissza dolgozni, vagy túl sokat vállal, még kevesebb ideje marad a férfira, ami feszültséget okozhat. Csakis a rengeteg beszélgetés segíthet megoldani a problémát, de ha így sem találják meg az arany középutat, akkor érdemes párterápiára menni. Az viszont biztos, hogy a nőnek szüksége van arra, hogy ne csak otthon legyen a gyermekkel, hanem dolgozzon is.

Kapcsolódó jegyzetünk itt olvasható.