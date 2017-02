Menhelyről érkezett Meryl és Áronka Madárékhoz

Hétről hétre hírességek mesélnek a Borsban házi kedvenceikről. Most Erdei Zsolt kutyáit ismerhetjük meg.

Hétről hétre hírességek mesélnek a Borsban házi kedvenceikről. Most Erdei Zsolt kutyáit ismerhetjük meg.

Két tacskókeverékkel – anyával és fiával – él együtt Erdei Zsolt Madár és családja immár há­rom éve. A kutyusokat egy állatotthonból hozta el, Rékát, a párját lepte meg velük a születésnapja alkalmából.

















– Meryl, az anyuka öt-, a kisfia, Áronka pedig csak féléves volt, amikor elhoztam őket a menhelyről. Nem új­szülöttek lévén már kaptak ne­vet, nem akartuk átkeresztelni őket. A csöppség is igazi felnőtt lett má­ra, a súlya a húsz kilót is eléri – mondja a Borsnak a hazai bokszszövetség leendő elnöke. Kerti kutyák, s bár Erdei készített nekik egy-egy, hungarocellel és pléddel kibélelt kutyaólat, csak a kemény mínuszokban szoktak behúzódni a helyükre.







Madár és kutyái 2015 novemberében szerepeltek a Duna Tv Noé barátai című műsorában, amit Rátonyi Kriszta vezet

– Bármennyire is próbálkoztam, nem sikerült a nagy telkünk drótkerítését úgy megcsinálni, hogy azon ne találjanak maguknak valamilyen kijáratot. Megmondom őszintén, most már nem is próbálkozom, mert nincs értelme. Gyakran elszöknek, bejárják az egész fóti dombságot, de szerencsére mindig hazatalálnak – fogalmazott Zsolt, akinek 10 éves fia és lassan 3 éves kislánya szabályosan rajong a négylábúakért. Szokás mondani, hogy a ku­tyák teljesen úgy viselkednek, mint a gazdáik. Ez Zsoltéknál sincsen másképp. Rendkívül nyugodt természetű mindkét eb, sosem keresik maguktól a bajt. Egy esettől eltekintve a többi kutyával is jól kijönnek.















A kisebbik eb, Áronka húszkilós kutyussá cseperedett

– A szomszéd pitbullja egyszer beszökött hozzánk, és nagyon csúnyán megtépte Merylt. A szerencsétlen eset után hosszú ideig kezelésekre és antibiotikumos kúrára is kellett hordanom. Egyedül a vastag bundájának és a szerencsének köszönheti az életét. Az agresszív vadállat majdnem el­roppantotta a ge­rincét. Természetesen nem maradt el a szomszéd számonkérése sem. Finoman közöltem a következményeit egy ha­sonló támadásnak – részletezte a bokszbajnok.







Ez a fénykép azt bizonyítja: Zsolt hároméves kislánya is rajong a kutyákért

Zsolt egyébként gyerekkorától kezdve rengeteg állattal vette körül magát. Többféle papagája, zebrapintye, kutyái és teknősei is voltak, a ház körül pedig számos baromfit tartottak.

– Az állatok na­gyon sok gondoskodást igényelnek, viszont jelenleg kevés időm van. Emiatt minimalizáltuk a háziállatok számát erre a két kutyusra – ismerte be a sportember.