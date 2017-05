Mellbedobással indult a cannes-i filmfesztivál

Szerda este látványos bevonulással nyílt meg a 70. cannes-i filmfesztivál. Pár éve még felmerült volna a kérdés, mi köze a világ legszebb modelljeinek Európa legrangosabb filmes seregszemléjéhez, ám mára megszokottá vált, hogy olyan szépségek, mint Bella Hadid vagy Emily Ratajkovski Cannes-ban mutogatják páratlan idomaikat.







Bella Hadid feltehetően nem a bugyiját akarta közszemlére tenni, de egy ilyen szabású ruhában elkerülhetetlen a villantás © Northfoto

A legszembeötlőbb látványt azonban mégis a veterán hollywoodi díva, a hetvenéves Susan Sarandon keblei nyújtották, akinek ezúttal a lábai is combig kilógtak az alig valamit takaró ruhából.







Sarandon kebleire már szavak sincsenek © Northfoto

A megnyitó izgalmai után azért persze filmeket is vetítenek, a versenyprogramban 19 alkotás indul az Arany Pálmáért. A ki­lenctagú zsűri dönt majd, amelynek idén oszlopos tagja Pedro Almodovar spanyol rendezőlegenda, és a hollywoodi ikon, Will Smith is.

Leteperte partnerét Monica Bellucci

Nem mintha nem figyeltek volna eléggé a nyitóest háziasszonyára, Monica Belluccira, a szexikon azért bebiztosította, hogy maradandó legyen a szereplése. Mindjárt az elején karjai közé kapta Alex Lutz francia komikust, és hátradöntve nyelves csókkal üdvözölte. Később a fenekét is megtapogatta, amit Lutz kétségbeesetten próbált viszonozni. Az olasz színésznő 2003 után másodszor vezette a nyitógálát, olaszul, angolul és franciául köszöntve a vendégeket.

Magyarokért izgulhatunk

Közép-Európából Magyarország küldte idén a legtöbb filmet, három hazai alkotást és egy magyar részvételű koprodukciót nevezett.

Mundruczó Kornél Jupiter holdja című kortárs drámája a megváltásról, csodáról, hitről szól. A rendező immár ötödik alkalommal versenyez az Arany Pálmáért.

Szentpéteri Áron Láthatatlanul című vizsgaműve a filmes egyetemek legjobbjait felvonultató Cinéfondation válogatásban szerepel. Az emberi kapcsolatokat feszegető filmet május 24-én vetítik a fesztiválon.

Fábri Zoltán Körhintájának felújított és digitalizált változatát a Cannes Classics tűzi műsorra, 61 évvel eredeti premierje után. Főszereplője az akkor húszéves Törőcsik Mari volt, aki azóta is az egyetlen magyar, akit a legjobb színésznő díjával tüntettek ki Cannes-ban Maár Gyula: Déryné, hol van? című filmjében való alakításáért.

Kristóf György Outja a legjobb első filmet illető Arany Kamera-díjért versenyez. Az egy ötven feletti férfi útkeresését feldolgozó szlovák–magyar–cseh–francia–lett játékfilm világpremierje május 22-én lesz Cannes-ban.