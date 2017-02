Megyeri Csilla, a botrányairól elhíresült riporter állítja: Havas Henrik felkarolt!

Volt szépségkirálynő-versenyen résztvevő, reality-sztár, sőt, a TV2-n tavaly vetélkedőt is nyert, mégis: Megyeri Csilla Púder című tévéműsorával robbant be a köztudatba. Megmagyarázza!

Volt szépségkirálynő-versenyen résztvevő, reality-sztár, sőt, a TV2-n tavaly vetélkedőt is nyert, mégis: Megyeri Csilla Púder című tévéműsorával robbant be a köztudatba. Megmagyarázza!

Az Alföld Tv Púder című műsorát évek óta vezeti, eddig azonban csak az adó körzetében lakó lelkes nézők csodálhatták meg a tudományát. Megyeri Csilla mára ismert ember lett, és mindezt annak köszönheti, hogy az eddig elkészült műsorokat feltöltötte az internetre. Megkockáztatjuk, milliószám nézik majd meg. Leginkább azokat a kritikus mondatokat, amelyek önálló életre is keltek a videómegosztókon.

A Bors telefonon érte el a csinos, fiatal debreceni a lányt, aki azt mondja, álmában nem gondolt arra, hogy egyszer magyarázkodnia kell. De egyelőre jól bírja a kritikákat.

– Aki a színpadon van, azt kritizálják. Ez ezzel jár – mondta a Borsonline-nak. – A Púder egy élő hatású adás, huszonöt perc, és sosem vágjuk, csak feliratozzuk. Ha hülyeséget mondok benne, az is benne marad, előfordul, és ezt is bevállalom. Van, hogy az embernek rossz napja van, és elszólja magát. Istenem, emberek vagyunk. A neten ma szárnyra kelt részek két-három éves műsorok. Úgy döntöttük, most szép sorban felkerül minden az internetre, mert folyamatosan keresték őket, és sokszor kellett kiírnunk őket DVD-re. Havas Henrik egyébként most próbál felkarolni, vagy mentorálni. Ő is azt mondta, hogy nagyon nehéz ez a műfaj. A Havas Angyalai is hasonló módon készül, délután forgatják, este már adásban van. Azzal is megtisztelt, hogy lejött hozzám Debrecenbe, és csinálhattam vele egy interjút. A műsor végén meg is dicsért, hogy ügyes vagyok. Azt és Havast miért nem kritizálják? - kérdezte.

Csilla szerint ráadásul az internetre került videórészletek kiragadva az egész műsorból valóban félreérthetőek.

– Rusnya nők? Ez a műsor vendégének, a doktornőnek a megjegyzése volt, hogy erről is beszélhetnénk. Szakmai szemmel akart erről beszélni, így került a felkonfba. A másikban a kislány, aki ott ül az anyukájával, a szomszédom. És nem őt bazári majmozom le, hanem azokat a külföldi produkciókat, ahol a gyerekeket felöltöztetik, kifestik és színpadra küldik, hogy "Menjél kislányom, te vagy a legszebb". Igen, azt mondtam, sosem volt még gyerekem. Azt kellett volna, nincs gyerekem. Ezt ki kellett volna vágni, nyilván. De mondom, semmit nem vágunk, ezt vállalom. Eddig ez nem volt gond, most, hogy felkerült, már igen.

Csilla azt mondja, az elmúlt években számos alkalom volt már, hogy híres legyen, mégsem lett. Úgy tűnik, most a saját műsora ajándékozta meg ezzel.

– Gábor Zsazsa azt mondta, a lényeg, hogy beszéljenek rólad! A negatív reklám is reklám. Itt van a Drágám add az életed. Megnyertük, kétszer is a párommal, Zsoltival. Mégse hívott fel senki, hogy gratuláljon, vagy cikket írjon róla. Uh, nyertetek álomutat? Nyertetek egy milliót? Senki nem kérdezett. A másik oldalról meg igen, valahol égő is ez. De eszembe jutott Havas Henrik egyik mondata: valamit ki kell találni, ami által felkapnak. Úgy látszik, ki se kellett találnom – mosolygott Megyeri Csilla.

A kritikusoknak még tartogatott egy rossz hírt: csak az építő kritika érdekli.

– Jól bírom az építő kritikát, de nem mindenkitől. Havastól igen, meg a párom, kollégáim, szakmabeliek és anyukám. Mindenki másra tojok – nevetett.