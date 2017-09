Megvolt a Fideszrock, itt jön az ellenzéki rap! 18+ videó

Bő egy héttel ezelőtt mutattuk be a brüsszelező rockbandát, akik saját bevallásuk szerint igazán örültek volna az Orbán-metál jelzőnek. Dalukkal szinte egy időben jött ki a YouTube-on a “másik oldalt” képviselő G Ras: A lázadás éve, ami bizony mindenféle kertelés nélkül megmondja, mit gondol a jelenlegi vezetésről. Megsúgjuk: nem sok jót.

Komáromy Gergő - művésznevén G Ras - dala két hét alatt 150 ezer kattintást ért el, ugyanakkor eléggé megosztja a közönséget. Ez azonban nem feltétlen baj - magyarázza az előadó. Noha egy mozdulattal letilthatná a kommenteket a YouTube-on, eszébe se jut.

“Ez az egész a párbeszédről szól, arról hogy szóba álljunk egymással, és próbáljunk tényleg közösen megoldásokat találni a gondjainkra. Elkerülhetetlen a negatív komment, meg a szándékos trollkodás, de jól van ez így. Kifejezetten örülök, hogy nemcsak velem 100%-ban egyetértők hallgatják, nézik meg, hanem sok "ellendrukker" is.” Hozzáteszi: előfordult olyan kommentelő, aki indulatos beszólogatással nyitott, végül pedig eljutott oda, hogy bocsánatot kérjen a hangnemért.

Gergő reagge énekesként (például a Riddim Colony zenekar frontembereként) most tőle szokatlan terepre merészkedett: “A magyar nyelven szövegelés, meg a rap, mint műfaj is új terep számomra, direkt azért választottam ezt a formát, hogy sokkal többekhez eljusson, akár annak az árán is, hogy kevésbé "kényelmes" zeneileg nekem a megvalósítás.”

“Mindenképp az üzenet az elsődleges” - árulta el a dal kapcsán, pont ezért kíváncsiak voltunk: cikinek tartja-e, ha valaki nem azonosul a szöveggel, csupán azért hallgatja, mert tetszik neki a dal? “Az elnyomás, a kizsákmányolás, meg az egymást meghallgatni nem akaró arrogáns erőszakos emberi ostobaság a ciki, nem az, hogy sokfélék vagyunk. Valakinek bejön a zene, de az üzenet nem, másoknak pont a mondanivaló tetszik, de a zene nem. Megint másoknak mindkettő tetszik, és van akinek egyik sem. ez így természetes. Semmiképp nem akarok olyan világban élni, ahol mindenki ugyanazt gondolja, ugyanazt szereti.”







G Ras: Az ostobaság ciki, nem az, ha sokfélék vagyunk © YouTube

Végezetül - ha már mi is párhuzamba állítottuk G Ras és a KerecseN dalát, megkérdeztük, hallotta-e a Fidesz-rockereket? “Hallottam, nagyon tetszett, nagyon király rockzene, tökös, profi éneklés, jó a dal, bejön, bár nem a kedvenc műfajom. Nyilván a mondanivalója elég butácska sajnos, gyakorlatilag szimpla visszaböfögése a kormánypropagandának, mindenféle valódi kritikai gondolkodást nélkülöz, de ilyen is van, és a mai magyar társadalomban valószínűleg több millió ember vélekedik hasonlóan, tehát nagyon is érvényes. Én annak nagyon örülök, ha minél többféle vélemény jelenik meg színvonalas, szórakoztató formában, és nem csak a primitív, agresszív, széthúzást erősítő semennyire sem élvezetes szájkarate megy folyton.”

G Ras egyébként nem nagyon ül a babérjain, pár nappal A lázadás éve után máris újabb dallal jelentkezett - ezúttal számára otthonosabb terepen, ugyanakkor egy cseppet sem kevesebb társadalomkritikával.