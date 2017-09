Megverése óta nem látta a fiát Szilágyi István

Közel három hónapja, hogy a vád szerint a 46 éves Sz. Péter úgy megverte édesapját, hogy Szilágyi Istvánt kórházba kellett szállítani. A hírek szerint még a földön fekve is rugdosta, Az idős színész azóta is hazavárja a fiút, olyannyira, hogy még tanúskodna is ütlegelője ártatlansága mellett. Az ország Lópici Gáspárja a szokásosnál is rosszabb bőrben van, gyenge és nehezen jár, kihagy a memóriája is. Kollégánknak például azt mondta, két éve kapott mélyvénás trombózist, amivel valójában idén augusztusban szállították kórházba. A vérrög­nek akár a veréshez is köze lehet.

Az idős színészben és feleségében az tartja a lelket, hogy egyszer csak kiengedik a rácsok mögül egy szem fiukat © Kecskeméti Zoltán

– Remélhetőleg két hónap múlva szabadulhat. Nem végleges ez! Nem volt semmilyen testi sértés, ez csak egy túlzás. Kár volt ebből ekkora ügyet csinálni. Csak az volt a baj, hogy borozott előtte – mondta Szilágyi, akinek felesége, Jolán egyszer járt már bent a férfinál.

– Edzi magát, tornázik, mutogatja az izmait, szépen halad.

A szobatársaival jól kijön, és nem bántják. Vidám volt, jókedvű – fogalmazott Jolán, aki szintén nagyon örülne neki, hogy Péter végre hazamenne.

Filmszerepre vágyik Szilágyi István dolgozni szeretne. Úgy érzi, tudna még filmet forgatni, bírná erővel. Komoly életmű van mögötte, több tucat mozifilmben és tévéjátékban szerepelt, a legtöbben a Keménykalap és krumpliorrból ismerik.

Pedig erre valószínűleg nem lesz esély, legalábbis jó ideig nem. Mint elsőként megírtuk, az ügyész­ség megalapozottnak találta a gyanút, vádat emeltek Péter ellen. Szinte biztos, hogy megverte védekezésre képtelen édesapját. A vád szerint a 46 éves férfi súlyos testi sértést követett el, amikor édesapját megverte, és a hírek szerint még a földön fekve is rugdosta, hogy az kórházba került.