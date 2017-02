Megvan az időpont: ekkorra válhatnak el Sarka Katáék

Megvan a válóper időpontja, a Best magazin szerint így nem kizárt, hogy húsvétra Sarka Kata és Hajdú Péter szabadok lesznek. A lap szerint az anyagiaknál várhatóak még konfliktusok, de egyéb tekintetben mindketten alig várják, hogy a bíró kimondja: felbontja a házasságukat.

Már csak azért is, mert a hírek szerint már minden kommunikáció megszakadt közöttük, és nem is nagyon akarják békésen megoldani a vitát. Úgy vannak vele, döntsön majd a bíróság. Így húsvétra akár el is válhatnak, de a vagyonmegosztás még évekig is elhúzódhat. Pláne, hogy Kata szerint érvénytelen a korábbi házassági szerződésük, Hajdú szerint viszont kulcsfontosságú lesz, hogy mi van abban leírva.







Húsvétra már papíron is szabadok lehetnek mindketten © Bors

Mint ismert, Hajdúék egyszer már megpróbáltak elválni, akkor Kata adta be a hivatalos papírokat, ám egyikük sem jelent meg a per hivatalos nyitányán, a békítő tárgyaláson. Akkor talán még bíztak benne, hogy megoldódhat a helyzet, ám mára nyilvánvalóvá vált, erre semmi esély. Bő egy hete már arról kellett beszámolnunk, hogy Kata megvált férje nevétől, és bizony a különböző nyilatkozatokból és Facebook-üzenetekből is az jön le: kicsi az esély arra, hogy kibéküljenek.