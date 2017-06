Megúszta a műtétet Fehér Tibor

– Az első reggelt nagyon vártam. Jófajta izgalom, izgatottság volt bennem, mint ahogy mindig, amikor színpadra lépek. Éreztem, hogy azért még a műsor elején voltak problémák, egy kicsit akadozott, de a felénél sikerült ellazulnom, és már én is élveztem – mondta Tibor, aki közel volt ahhoz, hogy meg se kapja a munkát. A háromkörös kiválasztási folyamat utolsó reggelén a stáb egyik tagja hívta telefonon, hogy a megbeszélt időpont után negyedórával mégis hol van.







A színész régi vágya volt a műsorvezetés © RTL Klub

– Egyszerűen összekevertem a napokat – magyarázta a színész, akinek egyébként már rég motoszkált a fejében, hogy megpróbálkozna a műsorvezetéssel is. – Kvíz- és esti be­szélgetős műsorokat is szívesen vezetnék, a Reggeli pedig azért jó, mert nagyon sokféle emberrel és témával találkozhatok – folytatta Tibor, aki a filmkészítésben is kipróbálná magát. Nem mintha hanyagolná a színháza: a Nemzetiben havonta tizenkét-tizenhárom alkalommal látható, és minden előadáson nagy vehemenciával dolgozik. Így szedte össze a porckorongsérvét is.







A Nemzeti Színházban érte baleset Fehér Tibort © RTL Klub

– A Szentivánéji álomban volt egy négyméteres ugrásom. Éreztem, hogy valami nem stimmel, de még megcsináltam a jelenetet, kolléganőket emelgettem. Amikor kimentem a takarásba, éreztem, hogy nagy a baj. Kocsival vittek kórházba, egy hétig voltam infúziókúrán. Sikerült elkerülnöm a műtétet, rendszeresen járok gyógytornára. A mélyizmaimat kell erősíteni, hogy levegyék a terhelést a gerincemről. Ha nem vagyok lusta megcsinálni a gyakorlatokat, akkor szinten tartható az állapotom, de négy méterről már nem ugrálok – mondta a műsorvezető.