Megtörtént! Janicsák Veca bocsánatot kért L.L. Juniortól

Ma reggel borult a bili, miszerint LL Junior, a Raggamoffin koronázatlan királya irgalmatlanul megharagudott Janicsák Vecára, amiért utóbbi csak a romákról alkotott sztereotípiákra alapozva adta elő vasárnap előbbi egyik legsikeresebb nótáját.

Méregfogát Veca húzta ki igen hamar, aki délelőtt 11-re már bocsánatot is kért a rappertől, megbánta bűneit, és azt is elárulta, el is nyerte Junior bocsánatát.