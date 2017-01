Megtaláltuk Zámbó Jimmy nevelt gyerekeit

16 évvel a halála után fiai, Krisztián, Szebasztián és Adrián egy Pest megyei faluban emlékeznek édesapjukra, Zámbó Jimmyre. Ott, ahol egy presszóban „megszületett” a Király.

Meglepő titokra derült fény Zámbó Jimmy múltjából: sajátjain kívül még négy gyerek tekintette apjának az énekest. Leghíresebb és legnépszerűbb énekesünkről minden évben január 2-án emlékeznek meg rajongói és szerettei, de idén csak január 27-én jön össze a rokonság. Jimmy három fia, Krisztián, Szebasztián és Adrián azonban ma különleges napot tervez.

A Zámbó fiúk Galgahévízen, Jimmy hajdani lakhelyén emlékeznek apjukra, azon a településen, ahol először ült zongora mögé a helyi presszóban, és ahol alig tizennyolc évesen két – eddig nem ismert – gyermek, Mónika és Tamás apja lett.

– A bátyám és Jimmy bátyja, Gyuri jó barátok voltak, gyakran járt le hozzánk – mesélte a Borsnak Csoma Vera, Jimmy első felesége. – Egy idő után anyám megkérte, ha már ilyen nagy a barátság, szeretné megismerni a családját. Ez egy hatalmas kerti partin történt, akkor Árpi még csak tízéves kisfiú volt – emlékezett.







Tamás és Mónika édesanyjukkal és Krisztiánnal. A Király a válása után sem feledkezett meg régi családjáról

A két família éveken át ápolta a jó kapcsolatot, így amikor Jimmy a szomszéd faluban kezdett udvarolni, természetesen szállást kapott Csomáéknál. – Előtte évekig nem láttam, férjhez mentem, született két gyermekem, Mónika és Tamás, majd elváltam, és visszaköltöztem Galgahévízre. Akkor este kezdett el udvarolni nekem hosszú hónapokon át, majd egymásba szerettünk. A gyermekeim nem is ismerték az apjukat, Jimmy viszont sajátjaként szerette, nevelte őket.

– Pedig alig múlt tizennyolc, amikor velem kezdett. Leköltözött hozzánk, itt, a helyi presszóban kezdett el zongorázni, majd egy bagi csárdában is, ezt követően költöztünk Pestre, ahol pincérként is dolgozott, majd a Tavasz Bárban és a Pallasz Hotel bárjában muzsikált. Ott fedezték fel – emlékezett a volt feleség.







Szebasztián, Adrián és Krisztián – a legkisebb fiú csak vendégeskedni megy Galgahévízre

Szerelmükből született meg Krisztián, Mónika és Tamás testvére. Talán a hirtelen jött sikernek is köszönhető, hogy Jimmy életében új szerelem érkezett, de természetesen ezután sem felejtette el a gyermekeit. – Sőt Szebasztián is sokszor volt lent nálunk, neki is vannak emlékei innen. Adriánnak már nem – mondta Veronika.

Ez adhatta az ötletet: a legidősebb Zámbó gyermek, Krisztián ezúttal Szebasztiánnal és Adriánnal érkezik Galgahévízre, hogy a legkisebb fiúnak azokon a helyszíneken meséljenek apjukról, ahol valójában át is élték ezeket a csodás éveket.









Sajátjaként szerette őket

Zámbó Jimmy kizárólag a három fiú, Krisztián, Szebasztián és Adrián vér szerinti apja volt, sokat elárul azonban róla, hogy miközben Vera két gyermekét, Mónikát és Tamást is sajátjaként szerette és nevelte, hasonlóan tett Edit asszony első házasságából született gyermekeivel, Zsolttal és Anitával is. Sajnos utóbbiakhoz kapcsolódik Jimmy életének egyik legnagyobb tragédiája: Edit lánya, Anita ugyanis tragikusan fiatalon, 15 évesen hunyt el. A Még nem veszíthetek című dal a lány emlékére íródott.