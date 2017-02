Megszereztük az RTL klub nagy titkának első öt percét

Jó szórakozásnak ígérkezik!

Jó szórakozásnak ígérkezik!

Tavasz óta forgatják a Válótársak helyébe lépő A mi kis falunk című sorozatot, ami csütörtökön debütál majd az RTL klubon. Eddig is sok, de persze apró részletet lehetett már látni a csatorna nagy reménységének számító szériából, ám most egy öt perces videó is kikerült az első részből: amiben a pap azért imádkozik, hogy had' kerüljön el az álmos kis Pajkaszegről. De nem csak emiatt érdemes belekukkantani...