Megsértődött Rékasi Károly, és otthagyta a közönségét

Verebes István a Színházak Éjszakáján beszélgetett volna a felépült színésszel. Ám a talk-show-ra mindössze néhányan voltak kíváncsiak. A Barátok közt sztárjának annyira rosszulesett az érdektelenség, hogy néhány mondat után mérgesen távozott.

Pár perc alatt véget ért a Rékasi Károllyal tervezett beszélgetés a szombati Színházak Éjszakáján a József Attila Színházban. A művész Verebes István rendezővel, és persze számos érdeklődővel osztotta volna meg a gondolatait, a talk-show-ból azonban semmi sem lett, mert Rékasi néhány mondat után felállt, és még az épületet is elhagyta.







Verebes szerint Rékasinak igaza volt, hogy a gyér hallgatóság miatt távozott

Verebes lesújtva fogadta a színész kirohanását, ahogy a maroknyi néző is. Végül is nem rajtuk múlt, hogy az eseményen alig lézengett valaki. A talk-show-t a színház bejáratánál lévő kávéházba szervezték, és míg a színház előtt és az előcsarnokban is hömpölygött a tömeg, addig a kávézóban néhány apró asztal és székek várták a beszélgetésre érkezőket.







Rékasi pár perc után felállt, és elhagyta a kávézót







© Csányi Kriszta

Verebes István és Rékasi Károly is időben megérkezett a kezdésre, eleinte úgy tűnt, minden rendben megy, de az események váratlan fordulatot vettek. Rékasi Károly felállt, majd ennyit mondott:

– Mostanában sokat hallgatom a Halott Pénz zenéjét az autóban, és nem is gondoltam volna, hogy ezekben a dalszövegekben mennyi igazság rejtőzik. Azt hallottam benne, hogy aki mindent elveszít, nullára ér­kezik, az mindent megtehet. Hasonló történt velem is. Épp ezért nem szolgálom ki azt a helyzetet, ami nincs, ezért elbúcsúzom, viszontlátásra – közölte a hüledező hallgatósággal, majd vissza se nézett, kisétált a kávézóból.







Az érdeklődés hiányán sértődött meg Rékasi

A tervezett beszélgetés közönségét a színház megbecsült művészei alkották, a szép számmal összegyűlt érdeklődők zöme a nagyszínpadon szintén délután négy órakor megrendezett Filmklubot nézte, Stefka István dokumentumfilmjéről. A kollégák megpróbálták maradásra bírni Rékasit, mondván, ők kíváncsiak rá, de hiába. Verebes István azzal kommentálta a drámai helyzetet, hogy jobb, ha ő most nem szólal meg, mert közismerten csípős a nyelve. De annyit azért hozzá­tett, hogy szerinte Rékasi Károlynak, igaza van, és ha tudta volna, hogy ez lesz, ő maga is otthon marad.