Megműtötték Szilágyi István bal szemét

Döbbenetes, hogy Szilágyi István újabb bajában, egy igen komoly szemműtét után is a fiáról beszél, aggódva. Mint azt a Bors is megírta, a gyanú szerint fia úgy megverte a Lópici Gáspárként országos kedveltséget szerző színészt, hogy kórházba került. Most, pár nap otthon töltött idő után ismét kórházba kellett vonulnia Szilágyi Istvánnak. A színész egy előre tervezett műtéten vett részt: a 79 éves Szilágyi Istvánnak ugyanis szürkehályogot távolítottak el a szeméről.









– A bal szememet megoperálták, már alig láttam. De jól vagyok! – mondta lapunknak a színművész, aki jelenleg fogva tartott fiáról is mesélt.

– Még van pár napja, remélem, kiengedik, és hazajön – mondta Szilágyi, aki pár napja még a verésből származó hatalmas monoklikkal szerepel az újságok címlapjain.