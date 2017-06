Megmutatta új párját Zacher Gábor – szerelmes tiniként csókolóztak

Végre láthattuk Zacher Gábort és szerelmét együtt, s nagy boldogságban. Semmit sem titkolnak, még azt is elárulták a Borsnak, miért nem lesz esküvőjük.

Az ország toxikológusa két éve, 2015-ben intett búcsút a feleségének, a 25 évig tartó házasság végét egy új szerelem jelentette, Mónika személyében. Gábor akkor annyit árult el új kedveséről, hogy negyvenéves gyógyszerész hölgyről van szó, ám a nyilvánosságot gondosan kerülte vele, egészen mostanáig, amikor a VOLT Fesztiválon a kezét is alig bírta levenni róla. Bátran mutatkozott együtt a látványosan boldog pár, még a körülöttük hemzsegő tömeg sem zavarta őket, ha egy kis puszilkodáshoz vagy egymáshoz bújáshoz támadt kedvük – ami bizony támadt, elég gyakran.







– Móni egyenesen Prágából jött egy hivatalos útról – árulta el a Borsnak Zacher Gábor, akinek Varázsgombáktól a kémiai terrorizmusig címen tartott közvetlen hangulatú előadására fesztiválozók tömege volt kíváncsi. Természetesen akkor is ott volt szerelme, csillogó szemmel hallgatta a beszédet. A feltűnően csinos és elegáns hölgy senkinek sem kerülte el a figyelmét, Gábor pe­dig az előadást követően többször is kihangsúlyozta újságírók jelenlétében, hogy a szőke szépség bizony az ő párja. Azt is megtudhattuk, hogy Mónika stílusos megjelenése nem a hivatalos útnak volt köszönhető: Zacher kijelentette, szerelme mindig ilyen fantasztikusan csinos, és a vele folytatott beszélge­tésünkből az is kiderült: a ko­moly külső bohém lelket takar. Tény, Móni elegáns fekete ruhájához sarut húzott, Zacher Gábor pedig mezítláb tapodta a homokot – nagyon jól érezték így magukat.







– Kimondottan közel áll hozzánk a fesztiválozás, most is reggel tervezünk csak hazamenni. Ellie Goulding, a Bikini és a Margaret Island koncertjére is biztosan elmegyünk. A fiam csak azért nem jött velünk, mert ő is éppen​ egy zenei fesztiválon van külföldön – mesélte lapunknak a szerelmét átkarolva és csókolgatva Zacher, majd magánéleti vi­zekre evezve az esküvő is szóba került.

– Mindketten voltunk már házasok, és ez pont elég is volt – foglalta össze a lényeget Móni szeretettel​ a hangjában. A hölgy szemmel láthatóan biztonságban érzi magát párja mellett minden tekintetben, emellett úgy gondolják: ahogy nem a ruha teszi az embert, úgy nincs köze a papírnak sem a szerelemhez.







Ő is tud inni

Amikor én egyetemista voltam, a rendszerváltás előtt, akkor nem volt még ekkora alkoholválaszték, szóval ha el tudtam csenni az apámtól egy üveg rendes bourbon whiskey-t, az hihetetlenül nagy ünnep volt – emlékezett vissza a közkedvelt toxikológus, akinél meglepő módon ivós sztorikban nincs hiány. – 17 éves voltam, amikor Sopronban jártunk osztálykiránduláson, és a többiekkel betévedtünk a Gödör Borozóba. Lefelé nyolc lépcső vezetett minket, felfelé, a bor után viszont már 32! Berúgtunk, és ebből akkor igazgatói rovó lett, most viszont már térdünket csapkodva nevetünk az egészen.

Buli, amíg csak bírták a hangszerek

Hatalmas eső mosta el a Vad Fruttik koncertjét a VOLT-on. A 22.40-kor kezdődő koncert még nagyon az elején járt, amikor szinte vízszintesen zuhogó eső támadt a soproni Lővérekben. Ez még önmagában véve nem lett volna probléma, a tömeg zavartalanul bulizott tovább, a hangszerek viszont nem bírták az esőt, így abba kellett hagyni a zenélést.







A Vad Fruttik koncertjén a tömeg egyszerűen nem akart leállni © Zsolnai Péter

Zolee nem zúz a kislányával

Ganxsta Zolee a Kartellel lépett színpadra VOLT Fesztiválon, a tömegben pedig kisgyerekeket is látni lehetett. Kérdésünkre, hogy ő mikor fog így együtt szórakozni a közel tízéves kislányával, Zoéval, érdekes választ adott.

– Negyven év múlva elviszem majd az Omega nyolcvankettedik visszatérő koncertjére – jelentette ki humorosan az énekes.